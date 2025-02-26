Минтранс подтвердил планы ввести возрастные ограничения для электросамокатчиков

Проект Минтранса о возрастных ограничениях для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) находится на доработке после корректировок правительства, сообщил замминистра транспорта Валентин Иванов.

«У нас отдельный законопроект есть, который в правительстве рассматривается, у нас был он подготовлен, в высокой степени готовности был <...> Поэтому считаем, что да, нужно вводить ограничения»,— сказал господин Иванов в кулуарах форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса» (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре 2024 года Минтранс публиковал для общественного обсуждения проект федерального закона о «реформе СИМ». Планировалось, в частности, поднять возрастной порог для пользования электросамокатами с 14 до 16 лет. Позднее проект сняли с обсуждения, но в ноябре Минтранс сообщил о сохраняющихся планах прописать минимальный возраст для пользователей СИМ. Каких-либо новые документы, содержащие детали «реформы СИМ», Минтранс и МВД не публиковали.

Полина Мотызлевская