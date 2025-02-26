В беспорядках навели порядок

Иркутский областной суд вынес приговор по делу о бунте осужденных в ИК-15 Ангарска. Пять лет назад в колонии был сожжен ряд построек, а ее сотрудники получили телесные повреждения. 12 заключенных осудили на сроки от 5 лет 6 месяцев до 21 года. Никто из них не признал вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ИК-15 в Ангарске

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости ИК-15 в Ангарске

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

26 февраля в иркутском СИЗО №1 состоялось выездное заседание Иркутского областного суда. Коллегией из трех судей вынесен приговор по уголовному делу о массовых беспорядках, происходивших в ИК-15 с 9 по 11 апреля 2020 года. 12 участников бунта признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

ИК-15 является самым большим исправительным учреждением Иркутской области и рассчитано на 1,5 тыс. осужденных. Колония относится к исправительным учреждениям строгого режима. На момент бунта в колонии содержалось более 1,1 тыс. человек, 300 из которых после беспорядков вывезли в СИЗО Иркутска и Ангарска.

«Суд установил, что в апреле 2020 года группа заключенных не подчинилась законным требованиям сотрудников учреждения, совершив в отношении них противоправные действия»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

В ведомстве добавили, что участники беспорядков также совершили поджог производственных объектов и тем самым «дезорганизовали деятельность исправительного учреждения». От их действий пострадали 18 человек, среди которых сотрудники колонии.

Изначально обвинение было предъявлено 19 участникам беспорядков. Как сообщила пресс-служба областного суда, в ходе судебного процесса, длившегося с лета 2023 года, в отношении шести подсудимых «производство по уголовному делу было приостановлено в связи с заключением контрактов для участия в СВО».

Источник «Ъ», знакомый с ходом рассмотрения дела, уточняет, что еще один подсудимый умер.

В суде были также представлены доказательства, подтверждающие спланированный характер беспорядков, добавляет источник. На это указывал «характер действий заключенных при бунте». По данным свидетельских показаний, процессом руководили так называемые смотрящие за колонией, которые заранее раздали указания слить бензин из баков автомобилей на территории ИК, а также подготовить палки, металлические пруты и лезвия от бритв для нанесения себе порезов. Участие в беспорядках принимали заключенные из числа «злостных нарушителей порядка отбывания».

На основании собранных доказательств суд признал всех подсудимых виновными и назначил им от 5 лет 6 месяцев до 21 года строгого и особого режимов. Гособвинение при этом запрашивало сроки от 6 до 25 лет. Никто из 12 подсудимых не признал свою вину. Представители их защиты намерены обжаловать приговор.

Напомним, бунт начался вечером 9 апреля с протеста заключенных против действий администрации колонии, в результате около 20 человек порезали себе руки. Сутки спустя беспорядки приобрели более масштабный характер: их участники нападали на сотрудников колонии и поджигали здания в промзоне учреждения. Справиться с беспорядками и потушить возгорание удалось лишь в первой половине дня 11 апреля.

Спустя несколько дней после бунта министр юстиции России Константин Чуйченко называл его «срежиссированным извне». Однако эта версия не получила подтверждения в ходе следствия, проведенного СКР.

Влад Никифоров, Иркутск