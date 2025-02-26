FT: Израиль намерен затянуть первый этап сделки с «Хамасом»

Израиль стремится затянуть на неопределенный срок первую фазу соглашения с «Хамасом» о прекращении огня в секторе Газа, которая должна завершиться 1 марта. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По их словам, израильские власти хотят добиться освобождения оставшихся заложников, избегая обязательств по окончательному прекращению боевых действий.

Источники FT заявили, что наилучшим вариантом после завершения первого этапа сделки станет временное продление перемирия. Однако неизвестно, согласится ли «Хамас» освобождать заложников без гарантий прекращения огня. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф говорил, что обсуждение второго этапа «будет продвигаться», но стороны должны продлить первую фазу.

В соглашении о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» есть пункт, согласно которому первый этап сделки (то есть прекращение огня) автоматически продлевается, если начались переговоры по второму. При этом обязательства по освобождению заложников не прописаны. Предполагалось, что контакты по второй фазе сделки начнутся на этой неделе.

Первый этап сделки предполагал освобождение 33 заложников в обмен на 1890 палестинских заключенных, а возвращение Израилю остальных пленных предусмотрено только второй фазой соглашения, как и обсуждение окончательного прекращения войны. За последние пять недель из плена освободили 29 израильтян и 5 таиландцев. После завершения первого этапа в заложниках останутся еще 59 человек (половина из них считаются погибшими).

Подробнее о ситуации в секторе Газа — в материале «Ъ» «''Хамас'' дал трещину».

Лусине Баласян