«Хамас» дал трещину

В руководстве «Хамаса» нет единого мнения, как дальше вести переговоры с Израилем. Об этом свидетельствует ситуация вокруг комментариев замглавы политбюро «Хамаса» Мусы Абу Марзука, который выразил готовность обсуждать разоружение боевиков и признался, что не одобрил бы нападение на Израиль 7 октября 2023 года, если бы знал о его последствиях. «Хамас» поспешил дезавуировать слова своего высокопоставленного функционера. Но у руководства Израиля растет ощущение, что группировка готова к уступкам — даже несмотря на возникший в эти дни кризис вокруг гуманитарных обменов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя политбюро палестинского движения «Хамас» Муса Абу-Марзук

Свое заявление Муса Абу Марзук сделал в разговоре с The New York Times (NYT). «Если бы можно было ожидать, что произойдет то, что произошло (имеются в виду смерти и разрушения в секторе Газа.—"Ъ"), то 7 октября бы не было»,— предположил замглавы политбюро. Он пояснил, что не поддержал бы идею нападения на южные районы Израиля, если бы знал, какой хаос за этим последует.

Отдельно Муса Абу Марзук сообщил, что радикальное движение «готово обсуждать любую тему», даже если она касается возможного разоружения группировки.

Комментарии замглавы политбюро заметно разошлись с высказываниями других представителей «Хамаса», в том числе другого политического представителя Усамы Хамдана, который не так давно подчеркивал: вопрос об «оружии сопротивления» не подлежит обсуждению.

После публикации NYT руководству «Хамаса» пришлось прояснять свою позицию. В своем официальном сообщении группировка заявила, что американское издание вырвало слова замглавы политбюро из контекста и исказило их смысл. «Доктор Абу Марзук подтвердил твердую позицию движения в том, что касается соблюдения права нашего народа на сопротивление во всех его формах,— объяснились представители группировки.— Он заявил также, что оружие сопротивления принадлежит нашему народу и его предназначение — защитить наш народ и наши святые места».

В субботу «Хамас» выполнил часть своих условий по сделке о прекращении огня — он вернул Израилю группу из шести живых заложников. Вечером того же дня правительство еврейского государства заморозило реализацию своих обязательств, предполагающих освобождение почти 600 палестинских заключенных. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху объяснила это нарушениями договоренностей со стороны «Хамаса». В их числе — организация в Газе унизительных церемоний, сопровождающих выдачу узников, а также подмена останков заложницы Шири Бибас. Вместо ее тела 20 февраля Красному Кресту передали гроб с неизвестной мертвой палестинкой.

Чашу терпения израильтян переполнила и ситуация вокруг двух малолетних сыновей Шири — Кфира и Ариэля. Тела братьев, которые получили прозвище Рыжики и стали одним из символов трагедии 7 октября, вернулись в Израиль в прошлый четверг. Судмедэксперты установили, что Кфир и Ариэль, которым на момент похищения было десять месяцев и четыре года соответственно, были задушены боевиками «Хамаса» примерно через месяц после «черной субботы». «Террористы не стреляли в двух мальчиков — они убили их голыми руками. После этого они совершили ужасные действия, чтобы скрыть эти зверства»,— заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ответ на паузу в выдаче заключенных «Хамас» объявил, что отказывается участвовать в дальнейших переговорах о прекращении огня. В интервью телеканалу Al Jazeera член политбюро группировки Басем Наим потребовал, чтобы сначала Израиль освободил 600 палестинцев, как предписывают условия.

«Нетаньяху ясно дает понять, что он намеренно саботирует сделку, что он готовит атмосферу для возвращения к войне»,— выразил уверенность Басем Наим.

Но в израильском руководстве растет ощущение, что «Хамас» не готов к войне — он хотел бы продолжить гуманитарные обмены в прежнем темпе, сообщил «12-й канал». Впрочем, по его сведениям, в правительстве еврейского государства просчитывают абсолютно все варианты, в том числе возобновление боевых действий в случае, если освобождение пленных застопорится. «Если американцы не вытащат кролика из шляпы, мы вернемся к боевым действиям,— подчеркнул один из источников “12-го канала”, знакомый с ситуацией.— Здесь есть большой список соображений. В связи с этим мы ищем промежуточные решения».

Одним из таких промежуточных решений может стать продление первой фазы соглашения, которая должна закончиться 1 марта. Как заявили источники Al Monitor в силовых структурах, на время священного для мусульман месяца рамадан (28 февраля — 29 марта), стороны конфликта могли бы продолжить гуманитарные обмены, отложив на потом переговоры о более сложных, военных и политических вопросах. «“Хамас” продолжил бы освобождать израильских заложников, в то время как Израиль продолжил освобождение заключенных c тяжелыми статьями и добавил бы всевозможные льготы в гуманитарной сфере»,— пояснил собеседник Al Monitor.

Чем бы ни закончились консультации о продлении режима прекращения огня, у «Хамаса» нет шансов сохранить контроль над сектором Газа, убеждены дипломатические источники The Times of Israel.

По их словам, администрация президента США Дональда Трампа была слишком шокирована тем, как члены группировки обращаются с живыми и мертвыми израильскими заложниками, и в ультимативном порядке потребовала от арабских стран поддержать идею политического и военного демонтажа радикальной группировки.

«Раньше арабские государства хотели этого (отстранения “Хамаса”.—"Ъ"), но смирились с тем, что это невозможно, если учесть, что Израиль уже больше года пытается победить “Хамас” и не может добиться успеха»,— пояснил один из собеседников The Times of Israel. Теперь же арабский мир ставят перед фактом. Источники издания обращают особое внимание на то, что самая острая проблема — это не политическое влияние группировки, а ее разоружение. «Отказаться от оружия будет гораздо сложнее, но это обсуждается в регионе в последние недели»,— отмечает арабский источник The Times of Israel.

Нил Кербелов