ФБР: хакеры из КНДР украли $400 млн с помощью записей с веб-камер

Во время разговора, который также скрытно записывался хакерами, у жертвы на экране появлялось сообщение о фиктивной технической ошибке. Чтобы ее исправить, предлагалось перейти по ссылке — после этого вредоносное ПО заражало компьютер и давало доступ к соцсетям. Полученные записи и список контактов затем использовались для атак на следующих людей.