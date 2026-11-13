ФБР: хакеры из КНДР украли $400 млн с помощью записей с веб-камер
Северокорейские хакеры за последние полтора года похитили криптовалюту на сумму более $400 млн, используя тайно записанные видео с веб-камер своих жертв. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные ФБР, которое выявило и изъяло уже свыше 900 подобных записей.
Схема социальной инженерии, которой пользовались хакеры, получила в ФБР название FaceStealer. Злоумышленники заманивают жертв в видеочаты, используя поддельные версии сервисов для видеоконференций — таких как Zoom, Microsoft Teams и Google Meet. Приглашения на видеозвонок приходят от знакомых, чьи аккаунты в соцсетях и мессенджерах хакеры заранее взломали, а видео с их веб-камер — тайно записали. Эти кадры злоумышленники транслируют своим жертвам во время фейкового видеозвонка.
Во время разговора, который также скрытно записывался хакерами, у жертвы на экране появлялось сообщение о фиктивной технической ошибке. Чтобы ее исправить, предлагалось перейти по ссылке — после этого вредоносное ПО заражало компьютер и давало доступ к соцсетям. Полученные записи и список контактов затем использовались для атак на следующих людей.
В ФБР также отмечают, что хакеры начали применять искусственный интеллект для создания дипфейков с участием известных и влиятельных фигур из индустрии криптовалют и блокчейна.
Спецслужба приписывает эту кампанию северокорейской хакерской группировке, известной как Sapphire Sleet или UNC1069. По данным ФБР, группировка может быть связана с властями КНДР. Как отмечает Reuters, это отдельная группа, не связанная с другими хакерами из КНДР, которых ФБР и частные эксперты по кибербезопасности ранее уличили в недавнем взломе криптобиржи Binance с ущербом в $6,3 млрд.