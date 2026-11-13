Мужчина пострадал при атаке БПЛА на Ростовскую область
Мужчина был ранен при ночной атаке БПЛА на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram. Пострадавшего госпитализировали. Других подробностей о происшествии глава региона не привел.
Также, по данным главы региона, в Ростове-на-Дону при ударах БПЛА повреждения получили пять многоквартирных домов. В Азовском районе под удар беспилотников попали пять частных домов.
Ранее господин Слюсарь сообщил о повреждениях жилого дома и складского помещения в Ростове-на-Дону. По уточненной информации, для жильцов атакованного дома в Октябрьском районе, в котором были выбиты окна, развернут пункт временного размещения.
За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили более 120 беспилотников в Ростове-на-Дону и десяти районах области: Матвеево-Курганском, Боковском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Тацинском, Усть-Донецком, Азовском, Шолоховском и Чертковском, добавил господин Слюсарь.