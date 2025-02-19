МИД Румынии отрицает сообщения о требовании США допустить Джорджеску к выборам

Министерство иностранных дел Румынии отрицает информацию о давлении США с требованием допустить кандидата в президенты Кэлина Джорджеску к выборам в мае. Считающийся в Румынии пророссийским кандидат стал лидером первого тура президентских выборов в ноябре, однако итоги голосования отменили из-за «кибератак с целью повлиять на избирательный процесс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэлин Джорджеску

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters Кэлин Джорджеску

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американские чиновники в частном порядке потребовали от румынских коллег не препятствовать участию Кэлина Джорджеску, критиковавшего НАТО и выступающего против военной помощи Украине, в президентских выборах.

На Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс и вовсе раскритиковал Румынию за «слабые подозрения» в причастности России к исходу голосования. «Если ваша демократия может быть разрушена несколькими сотнями тысяч долларов за цифровую рекламу из другой страны, значит, она изначально была не очень устойчивой»,— сказал он. Это заявление «застигло врасплох» румынских чиновников, рассказали собеседники Bloomberg.

«Помимо этих общих выражений в ходе двусторонних взаимодействий с должностными лицами администрации США не было никаких обсуждений или вмешательств в отношении кандидата или избирательного процесса в Румынии. Румыния и Европа по-прежнему твердо привержены демократии и свободе слова»,— говорится в сообщении румынского МИДа (Digi24).

О разладе в отношениях Европы и США — в материале «Ъ» «Имеющий Мюнхен да услышит».

Лусине Баласян