Руководителей двух субподрядчиков Минобороны обвинили в злоупотреблении полномочиями

Военные следственные органы СКР предъявили обвинение руководителям компаний «Комплитстрой групп» и «Атенон» — Александру Архипову, Артему Евдокимову и Михаилу Масленникову — в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (п. «а» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ). В качестве меры пресечения суд избрал для фигурантов подписку о невыезде, запрет определенных действий и домашний арест соответственно.

О возбуждении уголовного дела против руководителей компаний сообщалось 10 февраля. По данным следствия, «Комплитстрой групп» и «Атенон» привлекались в качестве субподрядчиков для проведения строительных работ в Калиниградской области по контрактам Минобороны. Сумма контрактов превышала 900 млн руб. При этом в 2023–2024 годах фигуранты израсходовали деньги на цели, не связанные с исполнением госконтрактов. Сумму ущерба следователи оценили в 300 млн руб.

По данным СПАРК, «Комплитстрой групп» специализируется на строительстве нежилых домов, метро, портовых сооружений, автодорог и электростанций. Директором компании значится Александр Архипов.

Среди видов деятельности ООО «Атенон» — строительство жилых и нежилых зданий, оптовая торговля стройматериалами и производство монтажных работ. С апреля 2023 по июль 2024 года гендиректором компании был Артем Евдокимов, Михаил Масленников также владел долей 16% в «Атеноне» до того, как 100% акций перешли под контроль Ольги Масленниковой. Сейчас единственным владельцем считается Анатолий Зайнулин.

Никита Черненко