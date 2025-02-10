Против трех бизнесменов возбудили дело о хищении при выполнении гособоронзаказа

Военные следователи СКР возбудили уголовное дело против руководителей компаний «Комплитстрой групп» и «Атенон» Александра Архипова, Артема Евдокимова и Михаила Масленникова. Следствие подозревает их в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа в составе организованной группы (п. «а» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ).

В пресс-службе СКР рассказали, что Минобороны заключило контракты на сумму более 900 млн руб. для проведения строительных работ в Калининградской области. «Комплитстрой групп» и «Атенон» привлекались в качестве субподрядчиков. При этом в период с 2023 по 2024 год руководители предприятий израсходовали более 300 млн руб. на цели, не связанные с исполнением контрактов.

Александр Архипов значится генеральным директором ООО «Комплитстрой групп». Артем Евдокимов был гендиректором ООО «Атенон» с апреля 2023-го по июль 2024 года. По данным СПАРК, Михаил Масленников ранее владел долей в 16% в «Атеноне», после этого 100% акций компании стали принадлежать Ольге Масленниковой.

ООО «Комплитстрой групп» зарегистрировали в 2014 году в Москве. Компания специализируется на строительстве нежилых домов, метро, портовых сооружений, автомобильных дорог и электростанций. ООО «Атенон» зарегистрировано в 2011 году в Калининграде, среди его видов деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, производство монтажных работ и оптовая торговля стройматериалами. Его единственным владельцем сейчас является Анатолий Зайнулин.

Никита Черненко