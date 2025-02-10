Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Против трех бизнесменов возбудили дело о хищении при выполнении гособоронзаказа

Военные следователи СКР возбудили уголовное дело против руководителей компаний «Комплитстрой групп» и «Атенон» Александра Архипова, Артема Евдокимова и Михаила Масленникова. Следствие подозревает их в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа в составе организованной группы (п. «а» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ).

В пресс-службе СКР рассказали, что Минобороны заключило контракты на сумму более 900 млн руб. для проведения строительных работ в Калининградской области. «Комплитстрой групп» и «Атенон» привлекались в качестве субподрядчиков. При этом в период с 2023 по 2024 год руководители предприятий израсходовали более 300 млн руб. на цели, не связанные с исполнением контрактов.

Александр Архипов значится генеральным директором ООО «Комплитстрой групп». Артем Евдокимов был гендиректором ООО «Атенон» с апреля 2023-го по июль 2024 года. По данным СПАРК, Михаил Масленников ранее владел долей в 16% в «Атеноне», после этого 100% акций компании стали принадлежать Ольге Масленниковой.

ООО «Комплитстрой групп» зарегистрировали в 2014 году в Москве. Компания специализируется на строительстве нежилых домов, метро, портовых сооружений, автомобильных дорог и электростанций. ООО «Атенон» зарегистрировано в 2011 году в Калининграде, среди его видов деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, производство монтажных работ и оптовая торговля стройматериалами. Его единственным владельцем сейчас является Анатолий Зайнулин.

Никита Черненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...