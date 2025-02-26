Лавров назвал «специфическими» подходы Мерца к России

Глава МИД РФ Сергей Лавров называл «специфическими» подходы будущего канцлера Германии Фридриха Мерца к России. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в столицу Катара сегодня, 26 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Сергей Лавров

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

«Что конкретно касается господина Мерца, у него специфические подходы к России»,— сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам визита. Отметив, что господин Мерц настаивает на отправке украинцам дальнобойных ракет Taurus для атак вглубь территории РФ, российский министр подчеркнул: «Когда немцы такие идеи активно вынашивают, это, конечно, наводит на воспоминания».

Сергей Лавров также добавил, что в России отмечают «перемены во внутриполитическом ландшафте Германии». «Опять разделение идет на восток и запад этой страны»,— сказал он. И отметил, что восток больше сосредоточен на том, чтобы решать внутренние проблемы.

По мнению главы МИД РФ, эти проблемы существенно обострились «из-за бездумного присоединения Германии к антироссийским санкциям» и из-за позиции ФРГ по подрыву Северных потоков. В частности, из-за решения завершить расследование произошедшего. Именно это, уверен российский дипломат, «подорвало здоровую основу германской экономики, позволявшей ей долгие десятилетия быть лидером европейского развития».

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Анастасия Домбицкая, Доха