Образовательная программа для участников СВО открывается в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь объявил сегодня, 26 февраля, о старте кадрового проекта «Герои Дона». Программа является региональным продолжением президентского «Времени героев», в рамках которого участников спецоперации переобучают на управленческие должности в гражданской жизни.

«В органах власти, региональной и муниципальной, в наших бюджетных учреждениях и организациях так же, как и в других сферах, не хватает специалистов. Поэтому мы возлагаем на программу "Герои Дона" большие надежды. Ее выпускники станут достойным кадровым резервом нашего региона»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Прием заявок на программу откроется 24 марта и закроется 18 апреля, после чего их рассмотрит общественный совет проекта, который возглавил сам господин Слюсарь. Обучение по программе начнется в сентябре 2025 года и пройдет на базе местного филиала РАНХиГС. Для участников предусмотрена стажировка и работа с наставниками.

Региональные версии «Времени героев» стали открываться по всей стране после предложения Владимира Путина расширить федеральную кадровую программу: соответствующую идею президент высказал на съезде «Единой России» в декабре 2024 года.

Локальные кадровые проекты уже стартовали, в частности, в Якутии, Татарстане, Новосибирской, Томской, Вологодской, Ярославской областях, Пермском крае, запуск анонсирован в Калужской, Кировской, Астраханской областях.

Божена Иванова