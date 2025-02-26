Новозеландскому наемнику обжаловали заочный приговор

Защита гражданина Новой Зеландии Джордана О`Брайена, заочно осужденного на 14 лет строгого режима за вторжение в Курскую область, обжаловала приговор. Апелляция начнет рассматриваться в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве 4 марта.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, адвокат О`Брайена в жалобе сослался на нарушение уголовно-процессуального законодательства. В частности, его доверитель на стадии предварительного расследования не получил обвинительного заключения. В суде отметили, что иностранец был объявлен в международный розыск.

Джордан О`Брайен в конце прошлого года был признан виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Как установлено в суде, в августе 2024 года он в составе вооруженных сил Украины вторгся на территорию Курской области. Наказание в виде лишения свободы начнет исчисляться с момента его задержания на территории России или экстрадиции.

Сергей Толмачев, Воронеж