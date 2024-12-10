Суд в РФ заочно приговорил новозеландца к колонии за вторжение в Курскую область

Курский областной суд заочно приговорил гражданина Новой Зеландии Джордана О'Брайена к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ).

По версии следствия, Джордан О'Брайен в 2022 году в качестве наемника присоединился к Вооруженным силам Украины и участвовал в боевых действиях против российских военных. В августе 2024 года он в составе ВСУ вторгся на территорию Курской области.

Новозеландец находится в международном розыске. Суд в Москве ранее заочно арестовал его. Срок наказания будет исчисляться после вступления приговора в силу: с момента задержания на территории России или с момента пересечения границы при экстрадиции Джордана О'Брайена.