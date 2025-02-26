WSJ: «Хамас» готовится к возобновлению боевых действий в Газе

Военное крыло палестинского «Хамаса» начало обучение новых боевиков и разработку планов их расположения на случай возобновления боевых действий в секторе Газа, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на арабских чиновников. По данным WSJ, разногласия внутри группировки привели к тому, что базирующееся в Дохе руководство задумалось о разрыве связей с боевиками в анклаве.

Как узнала WSJ, лидеры военного крыла «Хамаса» — «Бригад Изаддина аль-Кассама» — в феврале предупредили о возможном возобновлении Израилем военных действий. На этом фоне боевики восстанавливают сеть подземных тоннелей в секторе Газа. Источники WSJ утверждали, что за последние месяцы к «Хамасу» присоединились сотни новых боевиков. Израильские военные знают об этом, но считают, что нанесенный движению урон не позволит возобновить боевые действия, пишет газета.

Еще в январе WSJ писала, что, хотя политический офис «Хамаса» в Катаре после смерти лидера движения Яхьи Синвара решил перейти к коллективному руководству, боевики в секторе Газа стали действовать автономно под руководством Мухаммеда Синвара. По данным WSJ, он стремится восстановить ресурсы «Хамаса» для усиления позиций группировки.

На днях заявления представителей «Хамаса» о конфликте разошлись с высказыванием замглавы политбюро «Хамаса» Мусы Абу Марзука, который выразил готовность обсуждать разоружение боевиков и признался, что не одобрил бы нападение на Израиль 7 октября 2023 года, если бы знал о последствиях. В руководстве затем заявили, что его слова вырваны из контекста. Первый этап реализации соглашения между Израилем и «Хамасом» завершится 1 марта.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Хамас'' дал трещину».

Лусине Баласян