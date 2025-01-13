WSJ: «Хамас» в секторе Газа возглавил брат убитого Яхьи Синвара

После гибели лидера палестинского «Хамаса» Яхьи Синвара в октябре 2024 года движение возглавил его младший брат Мухаммед Синвар, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, хотя политический офис «Хамаса» в Катаре решил перейти к коллективному руководству, боевики группировки в анклаве не стали ему подчиняться и решили «действовать автономно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA, Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA, Reuters

Как пишет WSJ, Мухаммеду Синвару около 50 лет. Он присоединился к «Хамасу» еще в молодости и был близок к главе вооруженного крыла движения Мохаммеду Дейфу, который был убит в августе прошлого года. В отличие от старшего брата, Мухаммед Синвар не провел «значительное время» в израильской тюрьме, поэтому для израильских служб безопасности он менее понятен. За много лет работы за кулисами он получил прозвище «Тень», рассказали собеседники WSJ.

Источники газеты утверждают, что Мухаммед Синвар стремится восстановить ресурсы «Хамаса», усилить позиции движения в секторе Газа и добиться долгосрочного мира в анклаве в рамках сделки с Израилем. По утверждению израильской армии, за время боевых действий ЦАХАЛ убил 17 тыс. боевиков движения из 30 тыс. и задержал тысячи других. Однако за последние несколько месяцев, пишет WSJ, в движение вошли сотни новых боевиков.

Яхья Синвар считается главным организатором нападения «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 года. Он был избран на должность главы политбюро палестинского движения в августе 2024 года после гибели его предшественника Исмаила Хании в Тегеране. Яхья Синвар был убит в результате выстрела в голову израильской армией 16 октября.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Противники Израиля проявили сговорчивость».

Лусине Баласян