Politico узнала о планах Госдепа «частично разморозить» помощь Украине

Госдепартамент США начал разработку исключений из замороженной иностранной помощи для Украины, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с проектом. В перечень могут войти меры, направленные на поддержку экономики и безопасности страны. Исключения коснутся и счетов, с которых финансируются «демократические институты и гражданское общество Украины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио (справа) и президент США Дональд Трамп

Фото: Ludovic Marin / Pool / AP Госсекретарь США Марко Рубио (справа) и президент США Дональд Трамп

Фото: Ludovic Marin / Pool / AP

По словам собеседников Politico, в случае одобрения этих исключений «они выйдут за рамки» разрешений на дальнейшее оказание помощи другим странам, которые ранее дал госсекретарь США Марко Рубио. Они касались, в частности, разминирования украинских территорий и борьбы с распространением наркотиков. При этом до конца неясно, будут ли сделаны исключения для той части финансирования, которая напрямую связана с поставками Украине вооружений.

В конце января госсекретарь Марко Рубио подписал распоряжение, согласно которому США приостанавливают оказание помощи почти по всем программам, рассчитанным на зарубежные страны. Приказ распространялся и на Украину. Исключения были предусмотрены только для Израиля и Египта.

Подробнее об отношениях США и Украины — в материале «Ъ» «Металл раздора».