Заявку на реконструкцию Театра оперы и балета Удмуртии подадут в Минкультуры РФ

Реконструкция Театра оперы и балета имени Чайковского в Удмуртии начнется не ранее 2027 года, предполагает заместитель председателя правительства республики Наталья Тойкина. На ее слова ссылается ИА «Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба театра оперы и балета Удмуртии Фото: пресс-служба театра оперы и балета Удмуртии

«По готовности проектно-сметной документации (ПСД) мы будем заявляться в Министерство культуры России на включение в ту или иную программу»,— добавила госпожа Тойкина.

По ее словам, реконструкция позволит увеличить количество спектаклей в прокате. В здании планируют обновить внутренние помещения, репетиционные залы, помещения для проживания артистов и бутафорский цех.

Напомним, 27,3 млн руб. выделят на создание проектно-сметной документации (ПСД) и инженерные изыскания. Из проекта контракта следует, что подрядчик должен будет предоставить техническую и рабочую документацию до 2 декабря 2025 года.

Здание театра было построено в 1984 году, его зрительный зал вмещает 710 зрителей. В 1993 году учреждение получило статус Государственного театра оперы и балета Удмуртии.