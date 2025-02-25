27 млн рублей выделят на проект реконструкции Театра оперы и балета Удмуртии

В Удмуртии началась подготовка к реконструкции административной и производственной части здания Государственного театра оперы и балета имени Чайковского. По данным портала госзакупок, начальная цена контракта на создание проектно-сметной документации (ПСД) и инженерных изысканий составляет 27,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Театр оперы и балета Удмуртии Фото: Театр оперы и балета Удмуртии

Из проекта контракта следует, что подрядчик должен будет предоставить техническую документацию в установленные сроки: отчеты об инженерных изысканиях до 23 апреля, эскизный проект — до 13 мая, проектную документацию — до 27 июля и рабочую документацию — до 2 декабря.

Окончание подачи заявок на участие в тендере запланировано на 12 марта, подведение итогов — на 17 марта. Как сообщили «Ъ-Удмуртия» в пресс-службе учреждения, подробнее о проекте реконструкции журналистам расскажут на пресс-конференции 27 февраля.