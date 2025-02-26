Чистая прибыль «Ростелекома» в 2024 году рухнула на 43%

По итогам 2024 года чистая прибыль «Ростелекома» (MOEX: RTKM) по МСФО составила 24,1 млрд руб., следует из отчетности компании (есть у «Ъ»). Это на 43,2% меньше в годовом выражении (против 42,3 млрд руб. за 2023 год). Выручка увеличилась на 10%, до 779,9 млрд руб., показатель OIBDA — на 7%, до 302,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Заместитель президента—предправления «Ростелекома» Анна Трегубенкова пояснила, что на динамику чистой прибыли в основном повлиял рост расходов из-за рефинансирования долгового портфеля по более высоким ставкам. По ее словам, также на показателях сказался пересчет отложенных налоговых платежей в связи с повышением c 2025 года ставки налога на прибыль.

По данным «Ростелекома», основной вклад в рост годовой выручки обеспечили цифровые кластеры, мобильный бизнес, а также продвижение цифровых продуктов в сегменте B2B/G. В прошлом году доходы компании от мобильной связи выросли на 12,5%, от цифровых сервисов — на 16,4%, от видеосервисов — на 13,7%. Показал рост и сегмент услуг широкополосного доступа в интернет — на 6,3%.

«Ростелеком» также отчитался отдельно за четвертый квартал 2024 года. За этот период чистая прибыль компании выросла на 152% в годовом выражении, до 4,7 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 12%, до 233,9 млрд руб., показатель OIBDA — на 8%, до 80,2 млрд руб. Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что компания «в целом успешно» завершила 2024 год, основными драйверами роста он назвал сервисы мобильной связи и цифровые инновационные продукты.

О планах «Ростелекома» провести IPO своей «дочки» — в материале «Ъ» «Бирже добавят безопасности».