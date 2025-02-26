На Северном Кавказе объявлена опасность атаки БПЛА

В Северной Осетии и остальных шести регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в 8:03 мск был введен режим беспилотной опасности, сообщил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По его словам, все силы и средства переведены в режим повышенной готовности.

В СКФО помимо Северной Осетии входят Ставропольский край, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Дагестан и Чеченская Республика. Власти этих регионов об атаке дронов не сообщали.

Росавиация опровергла информацию о плане «Ковер» в четырех аэропортах Северного Кавказа. Аэропорты Минеральных Вод, Нальчика, Грозного и Владикавказа на 8:35 мск работают штатно, сообщил в своем Telegram-канале представитель ведомства Артем Кореняко.

По данным Минобороны, сегодня ночью над четырьмя российскими регионами сбито 128 украинских беспилотников. Это самая массированная атака с начала года. В частности, 83 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 30 — над Крымом, восемь — над акваторией Азовского моря, пять — над акваторией Черного моря и по одному — над Брянской и Курской областями.