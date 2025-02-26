За ночь сбили 128 БПЛА над четырьмя российскими регионами

В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 83 украинских беспилотника над территорией Краснодарского края, сообщило Минобороны. По его данным, 30 БПЛА сбили над территорией Крыма, восемь БПЛА — над акваторией Азовского моря, пять — над акваторией Черного моря, по одному БПЛА — над Брянской и Курской областями. Это крупнейшая атака беспилотников с начала 2025 года.

Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что при атаке дронов было повреждено три частных дома. В одном из них произошел пожар, который быстро потушили, никто не пострадал. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и губернатор Брянской области Александр Богомаз также заявили об отсутствии пострадавших. Власти Курской области пока никак не комментировали ночную атаку. С регионе с 6 августа 2024 года продолжаются бои с ВСУ, он регулярно подвергается обстрелам.