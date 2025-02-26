При атаке дронов в Краснодарском крае повреждения получили три дома

Ночью 26 февраля гражданские объекты Краснодарского края подверглись атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Повреждения получили три дома. Пострадавших, по предварительной информации нет.

В Темрюкском районе в станице Старотитаровской в частном доме выбило стекла. В доме в поселке Стрелка повредило крышу. В Туапсе у частного дома была повреждена крыша, возник пожар, который быстро потушили.

В селе Джигинка под Анапой повреждения получила хозяйственная постройка. Это произошло после падения беспилотника во двор частного дома. «Поручил главам каждого из муниципалитетов оказать помощь жителям в восстановлении имущества»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.