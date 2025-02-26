В Приморье суд отменил обвинительный приговор экс-ректору МГУ

Приморский краевой суд по результатам рассмотрения жалобы защиты отменил приговор в отношении бывшего ректора Морского государственного университета (МГУ) имени адмирала Невельского Сергея Огая и его сына Алексея Огая, занимавшего должность начальника учебно-методического управления этого же вуза.

«Суд постановил приговор отменить, уголовное дело возвратить Генеральному прокурору РФ в порядке ст.237 УПК РФ, для устранения препятствий его рассмотрения судом»,— сообщила сегодня объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.

Также в отношении господ Огаев отменена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В картотеке дел крайсуда поясняется, что материалы уголовного дела возвращены прокурору «в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона».

В июне 2023 года Фрунзенский райсуд Владивостока признал отца и сына Огаев виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Экс-ректор МГУ получил три года условно с испытательным сроком четыре года, Алексей Огай — два с половиной года условно с испытательным сроком три с половиной года. Гражданский иск, заявленный Морским госуниверситетом на 340 811 800 руб., Фрунзенский райсуд удовлетворил взыскать солидарно.

«По версии следствия, в 2017–2018 годах во Владивостоке ректор вместе со своим сыном создали условия для недобросовестной конкуренции. Они обеспечили двум коммерческим фирмам, принадлежащим их знакомым, заключение по максимальной стоимости контрактов на поставку и ввод в эксплуатацию учебных тренажеров»,— сообщала пресс-служба Генпрокуратуры.

Для этого до аукционных процедур руководители МГУ «проводили переговоры с выбранными поставщиками, корректировали аукционную документацию, в том числе проекты государственных контрактов и технических заданий».

На основе подложных документов, считает следствие, отец и сын сформировали начальные (максимальные) цены контрактов, внесли в аукционную документацию ограниченные сроки поставки и условия об отсутствии авансирования, которыми обеспечивали победу в аукционах ранее определенных организаций.

«В результате совершенных противоправных действий были нарушены права и законные интересы иных коммерческих организаций, а также допущено неэффективное осуществление закупок и расходование бюджетных средств на сумму 340 млн руб. на приобретение поставленных тренажеров, чем причинен ущерб бюджету РФ»,— говорится в обвинительном заключении, утвержденном заместителем генпрокурора.

Алексей Чернышев, Владивосток