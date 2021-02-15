Экс-ректор пошел на дело с сыном Утверждено обвинение по делу о злоупотреблениях в Морском госуниверситете

Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего ректора Морского государственного университета (МГУ) имени адмирала Невельского Сергея Огая и его сына Алексея Огая, занимавшего должность начальника учебно-методического управления этого же университета. По версии следствия, руководители вуза злоупотребили должностными полномочиями, создав условия для недобросовестной конкуренции. В результате контакты на поставку и ввод в эксплуатацию учебных тренажеров по максимальной стоимости получили фирмы, принадлежащие знакомым господ Огай. Обвиняемые пока не комментируют позицию обвинения.

Бывший ректор МГУ имени адмирала Невельского (находится во Владивостоке) Сергей Огай обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), его сын Алексей — в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями). «По версии следствия, в 2017–2018 годах во Владивостоке ректор вместе со своим сыном создали условия для недобросовестной конкуренции. Они обеспечили двум коммерческим фирмам, принадлежащим их знакомым, заключение по максимальной стоимости контрактов на поставку и ввод в эксплуатацию учебных тренажеров»,— сообщила в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры.

Для этого до аукционных процедур руководители МГУ «проводили переговоры с выбранными поставщиками, корректировали аукционную документацию, в том числе проекты государственных контрактов и технических заданий».

На основе подложных документов они сформировали начальные (максимальные) цены контрактов, внесли в аукционную документацию ограниченные сроки поставки и условия об отсутствии авансирования, которыми обеспечивали победу в аукционах ранее определенных организаций. «В результате совершенных противоправных действий были нарушены права и законные интересы иных коммерческих организаций, а также допущено неэффективное осуществление закупок и расходование бюджетных средств на сумму 340 млн руб. на приобретение поставленных тренажеров, чем причинен ущерб бюджету РФ»,— говорится в обвинительном заключении, утвержденном заместителем генпрокурора. Точная сумма ущерба в сообщении ведомства не называется.

Ранее СКР сообщил, что «для обеспечения исполнения последующего приговора» на имущество господ Огай на сумму 3 млн руб. наложен арест.

Бывший ректор Морского государственного университета имени адмирала Невельского Сергей Огай Фото: primorsky.ru

Бывший ректор МГУ и его сын пока публично не комментируют обвинения в свой адрес.

Морской госуниверситет имени Невельского готовит специалистов всех профилей, необходимых морской транспортной системе, по естественно-научному, гуманитарному, техническому и морскому конвенционному направлениям. Сергей Огай возглавлял МГУ с 2008 года десять лет.

В декабре 2018 года в ходе визита во Владивосток тогдашний заместитель главы Росморречфлота Андрей Тарасенко заявил об отставке господина Огая и его переходе на научно-исследовательскую работу.

Вскоре после этого в вузе прошла серия обысков и выемок документов. Первым результатом действий правоохранителей стало возбуждение уголовного дела в отношении бывшего помощника ректора МГУ по инвестиционным программам Владислава Ваксмана. Он был обвинен в получении взятки в размере 2,735 млн руб. в виде ремонта квартиры за принятие и оплату работ по строительству учебно-тренажерного комплекса. Ваксман признал свою вину и заключил досудебное соглашение с заместителем генпрокурора Ткачевым.

В результате в мае прошлого года Фрунзенский райсуд Владивостока приговорил Владислава Ваксмана к 6 годам лишения свободы условно и штрафу в размере двукратной суммы взятки — 5,471 млн руб.

материалах суда говорится, что показания Ваксмана позволили следствию установить в действиях ректора Огая «признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, и возбудить уголовное дело».

Согласно Единой информационной системе в сфере закупок, контракт на сумму 280 млн руб. на поставку и ввод в эксплуатацию «тренажеров нового поколения для нужд учебно-тренажерного комплекса подготовки экипажей судов по выживанию на море» для МГУ выиграло владивостокское ООО «Ремонтно-строительная компания КФК».

Алексей Чернышев, Владивосток