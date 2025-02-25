Средний размер одобренного микрозайма упал до минимума за два года

В декабре 2024 года средняя одобренная к выдаче сумма микрозайма составила только 57% от запрашиваемой, следует из данных крупнейшей на микрофинансовом рынке саморегулируемой организации «МиР», с которыми ознакомился «Ъ». Показатель стал минимальным за последние два года.

В декабре 2024-го запрашиваемые россиянами суммы микрозаймов увеличилась до 21,2 тыс. руб., что значительно выше показателя в 14,7 тыс. руб. в декабре 2023-го. При этом сумма, которую согласились выдать микрофинансовые организации, в течение всего четвертого квартала 2024 года оставалась на уровне 12–12,1 тыс. руб.

В результате, совпадение между средней запрашиваемой и одобряемой суммой снизилось до рекордно низкого уровня — 57% в декабре, по сравнению с 60% в ноябре 2024 года и 102,72% в декабре 2023 года. При этом уровень утилизации одобренного лимита в декабре 2024 года достиг 81% от одобренной суммы, что составляет 9,8 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Микрозаем карман не тянет».