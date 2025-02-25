В состав оргкомитета конкурса «Интервидение» вошли Эрнст, Швыдкой и Любимова

Правительство России утвердило состав оргкомитета международного музыкального конкурса «Интервидение». В частности, в него вошли гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, глава Минкульта Ольга Любимова и спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Кроме того, в состав оргкомитета вошли руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, а также глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Мероприятие пройдет в сентябре 2025 года в Москве и Подмосковье. О своем участии в конкурсе заявили более 20 стран, среди них исполнители из Китая, Бразилии, Латинской Америки, стран СНГ и Ближнего Востока.

3 февраля президент Владимир Путин подписал указ о проведении конкурса «Интервидение». Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Содействие в организации и проведении конкурса должен оказывать МИД. При «Интервидении» также сформирован наблюдательный совет. Его председателем стал замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Наблюдательный совет будет утверждать концепцию проведения конкурса и его результаты.

«Интервидение» уже существовало с 1965 по 1980 год. В нем участвовали страны социалистического блока, в числе которых СССР, ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия и Куба.