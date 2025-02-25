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Коммерсантъ FM
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Состояние папы римского критическое, но стабильное

Врачи оценивают состояние папы римского Франциска как критическое, однако заметных ухудшений не наблюдается. Как сообщает Vatican News со ссылкой на пресс-службу печати Святого престола, в течение суток Франциск не страдал от острых респираторных приступов, его гемодинамические показатели остаются стабильными.

Вчера Associated Press сообщало, что состояние папы «немного улучшилось», и что понтифик начал постепенно возвращаться к работе. По сообщению Vatican News, сегодня утром после причастия папа Франциск также приступил к работе.Тем не менее прогноз относительно его выздоровления остается тревожным.

14 февраля у папы Франциска диагностировали двустороннюю пневмонию. Он был госпитализирован в клинику Агостино Джемелли в Риме. Позднее сообщалось, что у понтифика также наблюдаются признаки легкой почечной недостаточности, которая, однако, не угрожает его жизни.

О возможном развитии событий читайте в материале «Ъ».

Фотогалерея

Молитва за папу

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Прихожанин прикасается к изображению папы Франциска во время молитвы за его здоровье в базилике Святой Гваделупы

Прихожанин прикасается к изображению папы Франциска во время молитвы за его здоровье в базилике Святой Гваделупы

Фото: Marco Ugarte / AP

Молитва за выздоровление папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

Молитва за выздоровление папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Месса на площади Конституции в Буэнос-Айресе

Месса на площади Конституции в Буэнос-Айресе

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Молитва католиков в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке

Молитва католиков в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Месса на площади Конституции в Буэнос-Айресе

Месса на площади Конституции в Буэнос-Айресе

Фото: Martin Cossarini / Reuters

Молебен за выздоровление папы римского на площади Святого Петра в Ватикане

Молебен за выздоровление папы римского на площади Святого Петра в Ватикане

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Молитва в базилике Святой Гваделупы в Мехико

Молитва в базилике Святой Гваделупы в Мехико

Фото: Luis Cortes / Reuters

Молитва в кафедральном соборе Буэнос-Айреса

Молитва в кафедральном соборе Буэнос-Айреса

Фото: Pedro Lazaro Fernandez / Reuters

Верующие молятся за здоровье папы Франциска во время мессы в Буэнос-Айресе

Верующие молятся за здоровье папы Франциска во время мессы в Буэнос-Айресе

Фото: Rodrigo Abd / AP

Монахини перед клиникой Агостино Джемелли в Риме, где проходит лечение папа Франциск

Монахини перед клиникой Агостино Джемелли в Риме, где проходит лечение папа Франциск

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

Молитва филиппинских католиков за выздоровление понтифика в Кафедральном соборе Манилы

Молитва филиппинских католиков за выздоровление понтифика в Кафедральном соборе Манилы

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Верующие возле клиники Агостино Джемелли в Риме

Верующие возле клиники Агостино Джемелли в Риме

Фото: Yara Nardi / Reuters

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Верующие у статуи папы Иоанна Павла II напротив клиники Агостино Джемелли в Риме, где лечится папа Франциск

Верующие у статуи папы Иоанна Павла II напротив клиники Агостино Джемелли в Риме, где лечится папа Франциск

Фото: Andrew Medichini / AP

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане

Фото: Bernat Armangue / AP

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Прихожанин прикасается к изображению папы Франциска во время молитвы за его здоровье в базилике Святой Гваделупы

Фото: Marco Ugarte / AP

Молитва за выздоровление папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Месса на площади Конституции в Буэнос-Айресе

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Молитва католиков в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Месса на площади Конституции в Буэнос-Айресе

Фото: Martin Cossarini / Reuters

Молебен за выздоровление папы римского на площади Святого Петра в Ватикане

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Молитва в базилике Святой Гваделупы в Мехико

Фото: Luis Cortes / Reuters

Молитва в кафедральном соборе Буэнос-Айреса

Фото: Pedro Lazaro Fernandez / Reuters

Верующие молятся за здоровье папы Франциска во время мессы в Буэнос-Айресе

Фото: Rodrigo Abd / AP

Монахини перед клиникой Агостино Джемелли в Риме, где проходит лечение папа Франциск

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

Молитва филиппинских католиков за выздоровление понтифика в Кафедральном соборе Манилы

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Верующие возле клиники Агостино Джемелли в Риме

Фото: Yara Nardi / Reuters

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Верующие у статуи папы Иоанна Павла II напротив клиники Агостино Джемелли в Риме, где лечится папа Франциск

Фото: Andrew Medichini / AP

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане

Фото: Bernat Armangue / AP

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