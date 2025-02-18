Группа компаний «Бормаш» приостанавливает программу модернизации двух машиностроительных предприятий в Воронежской области, сообщил «Ъ-Черноземье» управляющий ГК Сергей Синюков. Ранее группа собиралась инвестировать в нее 1,3 млрд руб. Причиной отказа от этих планов стало подорожание кредитных средств в связи с ростом ключевой ставки Центробанка. По мнению экспертов, в случае сохранения высокой ключевой ставки тенденция по заморозке инвестиционных проектов может продолжиться и распространиться.

Высокая ключевая ставка охладила динамику инвестиций «Бормаша»

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Управляющий ГК «Бормаш» Сергей Синюков рассказал «Ъ-Черноземье», что масштабная инвестпрограмма, анонсированная на предприятиях ГК в конце прошлого года, пока откладывается. «Процесс развития будет приостановлен,— отметил Сергей Синюков.— Не будет никаких закупок нового оборудования и техники — при такой процентной ставке это просто нереально.

Все программы развития в этом году мы, скорее всего, будем тормозить. В течение двух недель примем кризисную программу: будем только ремонтировать то, что необходимо. Планы расширения производства пересмотрены. Не будем двигаться ни вперед, ни назад — пока стоим на месте».

В конце прошлого года в беседе с «Ъ-Черноземье» Сергей Синюков сообщал о планах по модернизации двух принадлежащих ГК воронежских заводов стоимостью 1,3 млрд руб. Из них 720 млн руб. планировалось направить на развитие Грибановского машиностроительного завода (ГМЗ), 580 млн руб.— на перевооружение производства в селе Пески Поворинского района. Полную модернизацию предполагалось завершить к 2027 году, но «значительные результаты» ожидались уже в наступившем году.

Крупнейшие площадки машиностроительной ГК «Бормаш» находятся в Грибановском и Поворинском районах Воронежской области. Одним из основных юрлиц ГК является ООО «Бормаш», зарегистрированное в 1999 году в Поворинском районе для производства промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. Специализируется на проектировании, производстве, шефмонтаже и обслуживании аппаратов воздушного охлаждения, кожухотрубчатых теплообменников, емкостного, колонного и фильтрационного оборудования. По данным Rusprofile, уставный капитал — 10 млн руб. Директор — Павел Мицкевич. 99,99% долей общества — у Оксаны Горловой, оставшиеся доли разделены между Константином Белобородовым и Сергеем Мишиным. До февраля 2017 года компанию в должности директора возглавлял Сергей Синюков, он же был ее формальным участником до января 2018 года. Выручка компании за 2023 год составила 4,2 млрд руб., чистая прибыль — 270 млн руб.

Грибановским заводом, который выпускает аппараты воздушного охлаждения для нефтяной и газовой промышленности, владеет санкт-петербургское ООО «Завод Бормаш», единственный собственник которого — Сергей Синюков. ГМЗ был выкуплен в марте 2023 года за 508 млн руб. у обанкротившегося собственника и основателя ГК «ЦНО-Химмаш» Николая Красножона. Общая площадь предприятия составляет 13 га, из которых 25 тыс. кв. м — крытые площади.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал о том, что в 2023–2024 годах ГК «Бормаш» инвестировала 2 млрд руб. в грибановскую площадку. На эти средства были заменены кровли на всех производственных и бытовых помещениях, приобретены распределительные устройства, произведены замены электропроводки и систем отопления, поставлено новое оборудование.

В 2024 году ключевая ставка Банка России повышалась четырежды, 14 февраля регулятор второй раз подряд сохранил ставку на уровне 21% годовых. Рост ставки сказался на динамике всех видов кредитования, в том числе и промышленного. По оперативным данным Банка России, объем кредитов, выданных бизнесу в регионах Черноземья в 2024 году, составил 2 трлн руб., и это больше, чем в 2023-м, когда этот показатель составил 1,8 трлн. Тем не менее к концу прошлого года динамика кредитования снизилась. Так, в декабре 2024 года юрлица-резиденты и индивидуальные предприниматели получили 157 млрд руб. В декабре 2023-го общая сумма займов была на 7% больше и составляла 167,7 млрд руб. При этом в обрабатывающей промышленности падение достигло 60,7%: 23,7 млрд руб. кредитов в декабре 2024 года против 38,1 млрд руб. в декабре 2023-го.

«Конечно, расширение бизнеса сегодня — большая проблема,— отметил предприниматель Владимир Бабаев из Острогожска Воронежской области (бренд „Бабаевские колбасы“).— Рост цен, в том числе на стройматериалы, коснулся всех. Но, даже если материалы подорожали, стройка будет продолжаться — пусть и продлится на год дольше. И строить можно только за свои средства: ставка по банковскому кредиту — примерно 30%, на таких условиях кредитоваться не будет никто — должен быть сумасшедший проект с 50%-ной нормой прибыли. Сейчас нужно внимательно смотреть по сторонам, подтягивать слабые места, но не бросаться в новые проекты. Все наши планы сводятся к тому, чтобы удержаться на плаву с нынешним оборудованием».

«Конечно, деньги очень дорогие, и это не позволяет развиваться в полный рост. Поэтому более рисковые по окупаемости проекты мы отложили до лучших времен»,— поделился генеральный директор АО «УК Эфко» Евгений Ляшенко, не уточнив, впрочем, о каких именно проектах идет речь. «Приходится повышать цены на продукты — мы вынуждены перекладывать проценты на потребителей, иначе будет убыток»,— добавил он.

Кандидат экономических наук, директор Центра межрегиональных исследований ВГУ Дмитрий Ломсадзе обращает внимание, что ГК «Бормаш», поставляющая оборудование для нефтегазового сектора, выступает «партнером очень серьезных государственных или окологосударственных структур». «Получается, что даже такой компании существующие условия кредитования не позволяют развиваться,— отмечает эксперт.— Центробанк отвечает за устойчивость денежно-кредитной системы государства, но складывается ощущение, что все делается исключительно в интересах финансового сектора, которому, естественно, сейчас очень комфортно, ведь население активно делает вклады. Но кредитование сокращается, и высокие проценты можно выплачивать только за счет привлечения дополнительных денег на депозиты».

При этом реальный сектор экономики оказывается в тупике. «Можно все переложить на плечи потребителя за счет роста цен,— рассуждает Дмитрий Ломсадзе.— Но если у населения и растут реальные доходы, то при такой позиции они будут быстро "съедены", мы увидим спад потребления. Ясно, что при такой ключевой ставке экономика будет охлаждаться и никакого экономического роста в 2025 году ждать не стоит».

Юрий Голубь