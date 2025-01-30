Котовску добавят красок

Московская компания «Ф.ДМ» выкупила у структуры ВЭБа за 30 млн руб. 71% тамбовского ОАО «Котовский лакокрасочный завод» (КЛКЗ), которое уже более 13 лет находится в процедуре банкротства. Генеральный представитель покупателя Юрий Сопов, по данным «Ъ-Черноземье», еще с 2022 года пытался приобрести предприятие. Завод с долгами на 800 млн руб. и активами примерно на ту же сумму сейчас выпускает в десятки раз меньше продукции от потенциала. На вывод из банкротства может потребоваться 600 млн руб. и до двух лет, дальнейшие инвестиции станут понятны в процессе этой процедуры. Эксперт отмечает, что рынок лакокрасочных материалов сейчас растет, но в течение пары лет спрос на продукцию может упасть со стороны основных потребителей — девелоперов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cобственная научно-техническая база предприятия может быть восстановлена для разработки новых рецептур

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Cобственная научно-техническая база предприятия может быть восстановлена для разработки новых рецептур

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Инвестиционная компания Внешэкономбанка «ВЭБ Капитал» в конце прошлого года продала с торгов 71,44% (757,7 тыс. штук обыкновенных именных акций и 184,5 тыс. штук привилегированных именных акций) тамбовского ОАО «Котовский лакокрасочный завод» и договор уступки своих прав требования с предприятия. На английский аукцион была подана только одна заявка, поэтому договор может быть заключен по начальной цене в 29,9 млн руб. Название компании в документации не раскрывается. В пресс-службе ВЭБа на запрос „Ъ“ не ответили.

Исполнительный директор КЛКЗ (представитель конкурсного управляющего) Андрей Лобанов рассказал «Ъ-Черноземье», что покупателем стала московская компания «Ф.ДМ», а ее генеральным представителем является Юрий Сопов, проявивший интерес к заводу еще в 2022 году. По словам господина Лобанова, инвестор выходил с предложением приобрести акции напрямую, но его не поддержали прежний губернатор Максим Егоров и ВЭБ. «Стратегию конкурсного управляющего по выводу предприятия из кризиса все это время поддерживали мэр Котовска Алексей Плахотников и небольшой коллектив предприятия, но ситуация сдвинулась только с приходом на пост главы региона Евгения Первышова — акции ВЭБ выставил на торги. Почему прошлое руководство области не было заинтересовано в возрождении предприятия, нам непонятно»,— добавил он.

По оценке Андрея Лобанова, на вывод КЛКЗ из банкротства может потребоваться около 600 млн руб., а сама эта процедура может занять до двух лет: «Инвестор уже в процессе вывода из банкротства будет думать о вложениях в фонды по различным направлениям».

По собственной информации, завод был основан в 1966 году. В промзоне Котовска он занимает 58 га. Выпускал эпоксидные, алкидные и фенолформальдегидные лаки и смолы, а также эмали и лаки на полимеризационных и конденсационных смолах и эфирах. Сейчас производит не более 1 тыс. т различной продукции, а может — 50–70 тыс. т лакокрасочных покрытий и основ со сложной технологией производства. На сайте предприятия заявлено, что собственная научно-техническая база может быть восстановлена для разработки новых рецептур взамен существующих.

По данным Rusprofile, ОАО «КЛКЗ» было зарегистрировано в Котовске в декабре 1994 года для производства прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок. Уставный капитал — 1,3 млн руб. Актуальные финансовые показатели не раскрываются. В 2021 году выручка составляла 47,4 млн руб., чистый убыток — 21,8 млн. Конкурсный управляющий — Павел Земцов.

ООО «Ф.ДМ» зарегистрировано в Москве в мае 2013 года для обработки (переработки) лома и отходов драгоценных металлов. Уставный капитал — 100 тыс. руб. В 2023 году выручка составила 544,7 млн руб., чистая прибыль — 7,8 млн. Гендиректор — Сергей Соколов, единственный владелец — Кристина Сопова. Ей также принадлежит банкротящееся курское ООО «Рязцветмет». Эта компания, в свою очередь, владеет 99% курского ООО «Промрегионтрейд», которое занимается арендой и управлением недвижимостью.

КЛКЗ обанкротился в мае 2011 года и с тех пор проходит через конкурсное производство: в прошлом октябре оно было в очередной раз продлено на шесть месяцев. В том же году власти договорились с ВЭБом о покупке контрольного пакета акций у принадлежащей региону Тамбовской управляющей компании. Его владельцем стала структура «ВЭБ-Капитала» московское ООО «Глобэкс-Финанс». Общая сумма требований кредиторов завода составляет около 800 млн руб. В нее включены залоговая и незалоговая реестровая задолженности, а также долги по текущим платежам, в том числе и перед налоговой.

По данным на апрель 2024 года, оценочная стоимость активов КЛКЗ составляла 744,4 млн руб., балансовая стоимость — порядка 250 млн.

Руководитель практики реструктуризации и банкротства ООО «Юр-Проект» Виктор Панченко назвал два пути выхода должника из кризиса: через заключение мирового соглашения с кредиторами и согласование графика платежей или одномоментное погашение их требований. В первом случае решение принимает собрание кредиторов простым большинством голосов кредиторов и 100% голосов залоговых кредиторов: «Тут задача — убедить мажоритарного кредитора, группу компаний ВТБ (63,7% требований у банка „Открытие“, вошедшего в группу в прошлом году), согласиться на условия мирового соглашения. Срок его утверждения может составить до полугода, срок погашения — 1–5 лет, при этом для ФНС он не может превышать год». Во втором случае суд принимает решение без согласия кредиторов, а срок исполнения может составить до полугода. «При этом инвестору придется погасить сразу и текущие, и реестровые требования»,— подчеркнул господин Панченко.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова отметила, что сейчас рынок лакокрасочных материалов находится в фазе роста: в 2024 году в натуральном выражении он вырос на 13% до 1,2 млн т. «Рост предложения в основном обеспечивается за счет внутреннего производства, так как традиционно доля импорта, если не считать специализированные лакокрасочные покрытия, довольно низка и не превышает 10%. В связи с ростом стоимости импортных материалов в натуральном выражении объемы поставок с 2022 года падают на 15% в год, но падение это обеспечивается за счет импортозамещения в массовом сегменте»,— пояснила эксперт.

При этом, добавила госпожа Владимирова, ситуация на этом рынке в перспективе ближайших двух лет может и измениться: «В отдельных сегментах до 60% продукции реализуется для обеспечения потребностей девелоперов. Однако в большинстве регионов практически до нуля сократились темпы ввода новой торговой недвижимости — формат крупных ТЦ переживает упадок, вызванный уходом большинства мировых брендов и активным развитием e-commerce. А отмена большей части льготных ипотечных программ и повышение ставок по кредитам, скорее всего, приведут к резкому падению количества новых крупных жилищных».

По словам эксперта, относительно высокий спрос будет по-прежнему обеспечен за счет программ по капитальному и текущему ремонту уже введенных в эксплуатацию зданий и рынка DIY.

«Но таких мощных точек роста, каким выступал бум строительства многоэтажных домов в течение последних десяти лет, скорее всего, уже не будет. И это также будет влиять на перспективы выхода на прибыль котовского завода»,— резюмировала она.

Александр Прытков