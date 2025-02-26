Россияне потянулись к многодетности

С 2014 года доля многодетных россиян выросла в 1,8 раза, посчитали во Всероссийском центре изучения общественного мнения, изучив «репродуктивные установки» населения в ходе соцопроса. Социологи при этом фиксируют «значительный» разрыв между реальным и желаемым количеством детей: от каждой семьи в среднем страна «недополучила» одного ребенка из-за различных ограничений, среди которых нехватка времени и денег. Эксперты считают, что государству нужно расширять меры поддержки семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Многодетность становится среди россиян не только популярной, но и распространенной

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Многодетность становится среди россиян не только популярной, но и распространенной

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) во вторник представил результаты исследования о «репродуктивных установках» россиян. Во всероссийском телефонном опросе приняли участие 1,6 тыс. граждан старше 18 лет.

За последнее десятилетие доля многодетных (имеющих более трех детей) россиян выросла в 1,8 раза, посчитали социологи, сравнивая полученные данные с результатами аналогичного опроса 2014 года. Самый ощутимый прирост пришелся на возрастную группу 25–59 лет: среди них доля многодетных выросла в среднем вдвое. Среди 35–44-летних в 2014 году больше трех детей было у 8% опрошенных, в 2025 году — уже 20%. У россиян этой возрастной группы «старт репродуктивности» как раз совпал с «активной государственной политикой по повышению рождаемости», говорят социологи. Речь идет о материнском капитале, выплатах малообеспеченным и многодетным семьям, программах улучшения жилищных условий и других мерах поддержки.

Доля опрошенных, считающих, что «идеальная» семья — это многодетная, также выросла, отмечает ВЦИОМ. Респондентам в ходе исследования задавали вопрос: «Сколько всего детей вы бы хотели иметь в идеальных условиях, без учета нынешних условий жизни?» В 2014 году 28% ответили, что хотели бы трех детей, 14% — четырех и более. В 2025 году — 31% и 22% соответственно. Наибольшие изменения социологи заметили в отношении к многодетности у 18–24 летних: доля желающих иметь трех (и более) детей среди них выросла в 1,4 раза. «Более восприимчивы к новым ориентирам оказались и мужчины в целом — в 1,8 раза чаще женщин (против 1,5 в 2017 году.— “Ъ”): они в идеале хотели бы иметь четырех детей и больше»,— констатируют во ВЦИОМе.

По данным Росстата на январь 2025 г., в России насчитывалось 2,65 млн многодетных семей (около 11% от общего числа семей с детьми). На 1 января 2024 г. этот показатель составлял 2,4 млн.

Независимый демограф Алексей Ракша, ссылаясь на собственные расчеты (сделанные на основе данных Росстата), подтверждает, что доля многодетных женщин растет. Среди женщин, родившихся в 1970 году, 12,6% родили троих детей, в 1982 году — 19,2%. У женщин, которым сейчас 32–33 года (средний возраст рождения третьего ребенка), этот показатель вырастет до 25%, прогнозирует господин Ракша. Тренд на многодетность он объясняет в том числе «размыванием нормы» возраста рождения детей и их числа. «Становится нормальным как не иметь детей вовсе, так и иметь много детей. Но с конца 1960-х до 2000-х было не так»,— говорит эксперт.

Многодетность становится популярной в том числе под влиянием «государственного стимулирования рождаемости», считает Алексей Ракша.

Результаты исследования ВЦИОМа подтверждают эффективность государственных мер поддержки семей с детьми, соглашается первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (СРЗП). Сегодня необходимо, по ее мнению, сосредоточиться на том, чтобы именно «нацеленная на самореализацию» возрастная группа (18–24 года) начала активнее создавать семьи и рожать детей. «Наша задача — выстроить такую систему, чтобы молодые родители могли получить хорошую профессию и обеспечить себе достойный уровень жизни,— считает госпожа Лантратова.— Чтобы они могли совмещать учебу или работу с воспитанием детей. Это позволит переломить тенденцию отложенного родительства». Алексей Ракша считает, что повысить рождаемость помогли бы выплаты начиная со второго ребенка. Сейчас, напомним, размер маткапитала за первого ребенка составляет 676,3 тыс. руб., за второго — 217,4 тыс. руб. Эксперт считает, что сумма должна быть увеличена до стоимости «комнаты в одной квартире»: минимум до 1,5 млн руб.

В своем исследовании ВЦИОМ фиксирует и «значительный» разрыв между реальным и желаемым количеством детей. Социологи говорят, что от каждой семьи в среднем страна «недополучила» одного ребенка (россияне имеют двух детей, а хотели бы трех). «Разрыв между желаемым и реальным числом детей в семье объясняется ограничениями, связанными с материальными условиями, нехваткой ресурсов и времени, социальной и профессиональной адаптацией родителей, особенно женщин, после рождения детей»,— поясняет ВЦИОМ.

Социологи также отмечают, что рождаемость в России остается «низкой», ссылаясь на данные Росстата. Для простого воспроизводства населения суммарный коэффициент рождаемости (количество рождений на одну женщину) должен быть не менее двух. В последний раз такой показатель в нашей стране фиксировался в 1970–1971 годах (2,007), а за следующие 45 лет необходимый уровень не был достигнут ни разу. По данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости в России в 2023 году составил 1,41. В Минздраве ранее заявляли о том, что в 2030 году «стоит задача» достичь показателя 1,6, к 2036 году — 1,8.

Наталья Костарнова