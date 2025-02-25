Релоканта из Ростовской области будут судить за госизмену

В ростовской области арестовали гражданина, подозреваемого в госизмене и финансировании ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Следователи считают, что с февраля по август 2023 года фигурант, находясь в релокации в Грузии, переводил деньги украинскому блогеру, внесенному в перечень экстремистов и заочно осужденному в 2021 году за публичные призывы к терроризму. Как следует из сообщения, получатель средств активно сотрудничает с украинскими военными, закупает для них оружие, технику и боеприпасы.

В отношении жителя Ростовской области возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Ранее по той же статье суд приговорил другого дончанина — инженера-конструктора одного из оборонных предприятий — к 12 годам колонии.

Дмитрий Ковалевский