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Ростовского инженера осудили за госизмену на 12 лет

Ростовский областной суд вынес приговор инженеру-конструктору одного из предприятий оборонной промышленности, сотрудничавшему с украинскими пресс-службами. В феврале-апреле 2023 года ростовчанин контактировал с представителем ГУР МО Украины через мессенджер — сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Гражданин передавал противнику информацию о предприятиях российского ОПК, которые могли быть использованы для нанесения ущерба заводам. Подсудимого приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Ранее Ростовский областной суд отправил в колонию на 13 лет Евгению Рябову. Она передавала спецслужбам Украины сведения о расположении российских войск.

Дмитрий Ковалевский

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