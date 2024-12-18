Госдума разрешила переселение в реновационные квартиры в других районах

Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий предоставлять участникам программы реновации в Москве равнозначное жилье в других районах города. Речь идет о коррекции Градостроительного кодекса РФ и профильных законодательных актов – соответствующие поправки в июле 2024 года внесли в парламент депутаты разных фракций, включая главу думского комитета по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова (ЕР). Изначально законопроект был посвящен комплексному развитию территорий (КРТ), но ко второму чтению господин Пахомов дополнил его правками, касающимися программы реновации в Москве. В частности, нормой, позволяющей предлагать собственникам жилья, идущего под снос по программе реновации, с их «письменного согласия» равнозначное жилье в другом районе Москвы. Сейчас по ст. 7.3 закона «О статусе столицы РФ» переселять можно лишь в том же районе (но в Зеленограде и Новой Москве это допускается делать в пределах округа).

Программа реновации была утверждена столичными властями в 2017 году. В списке под снос значатся 5,1 тыс. домов площадью 16,4 млн кв. м — около 350 тыс. квартир, в которых проживает до 1 млн человек. Переселенцы получают равнозначное (с не меньшей жилой площадью и количеством комнат) жилье в своем районе, равноценную квартиру или денежную компенсацию. К октябрю 2024 года была утверждена 631 стартовая площадка, построено 328 жилых комплексов (общей площадью 4,6 млн кв. м). Также в Москве реализуют 236 проектов КРТ. Столичный мэр Сергей Собянин в октябре 2024 года заявлял, что проекты КРТ могут стать инструментом расширения программы реновации. В пример он приводил перестраиваемый район Зюзино, где чиновники думают «предложить гражданам войти в программу реновации в соответствии с процедурами КРТ».

Александр Воронов