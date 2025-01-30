Закон о КРТ перечитают в Госдуме

Депутаты Государственной думы намерены рассмотреть Федеральный закон о комплексном развитии территории (КРТ), внесенный петербургскими депутатами, 18 февраля. Парламент Санкт-Петербурга предпримет очередную попытку изменить законодательство, чтобы приступить к реализации программы в городе. Исправить ошибки скоропостижно принятого в 2022 году регионального закона о КРТ депутаты пытаются уже третий год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Внесенный губернатором города Александром Бегловым и принятый еще в июне 2022-го парламентом документ предполагал переселение горожан из хрущевок 1957–1970-х годов постройки в новое жилье без гарантии предоставления равнозначной площади в той же локации, где находилось старое

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Внесенный губернатором города Александром Бегловым и принятый еще в июне 2022-го парламентом документ предполагал переселение горожан из хрущевок 1957–1970-х годов постройки в новое жилье без гарантии предоставления равнозначной площади в той же локации, где находилось старое

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ поддержал федеральный законопроект о КРТ (полное название «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения прав граждан при комплексном развитии территорий»), разработанный депутатами Законодательного собрания Петербурга. Парламентарии предлагают внести изменения в Жилищный и Градостроительный кодексы РФ, а также в ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ». Петербургская инициатива касается двух основных моментов: географии расселения жителей снесенных домов и добровольного участия в реновации.

История с реализацией программы КРТ тянется уже третий год. Закон о КРТ (полное название — закон №444–59 «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге»), внесенный губернатором города Александром Бегловым, был принят еще в июне 2022-го. Как теперь признаются некоторые депутаты, сделано это было поспешно. Документ предполагает переселение горожан из хрущевок 1957–1970-х годов постройки в новое жилье без гарантии предоставления равнозначной площади в той же локации, где находилось старое.

К реализации КРТ так и не приступили из-за протестов жителей хрущевок. Уже в сентябре 2022-го по предложению Александра Беглова некоторые положения закона были «заморожены» до 1 января 2024 года. Затем мораторий продлили до 1 января 2025-го, а потом и до 2026-го.

Еще осенью 2023 года петербургские депутаты предлагали отредактировать закон о КРТ на федеральном уровне. Противники реновации настаивали, что править надо региональный документ. Однако, как отмечал депутат от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок, география расселения и порядок участия в программе закреплены в федеральном законодательстве, поэтому изменить эти нормы на городском уровне невозможно.

Госдума поправки депутатов «развернула», указав на то, что идея требует доработки. Новую версию документа, который потерпел некоторые изменения, Заксобрание подготовило к осени 2024-го. Согласно нынешней редакции, право самостоятельно определять, куда переселять жителей хрущевок, попадающих под снос, должны получить все регионы, а не только города федерального значения, как это задумывал ЗакС первоначально. Кроме того, предлагается включать в программу только те дома, чьи жильцы провели общее собрание.

«На сегодня территория, где возможно предоставить взамен жилье собственнику или нанимателю, определяется как "в пределах городского округа", что для Петербурга — широко, так как новое жилье может быть отдалено от изъятого. Законопроектом предлагается дать городским властям возможность уточнять местоположение жилья взамен. Вместе с тем предложения дадут исполнительной власти дополнительные возможности влияния на застройщиков»,— объясняет управляющий партнер юридической компании 4R Group Михаил Бойцов.

На пленарном заседании Госдумы инициативу рассмотрят 18 февраля, сообщил председатель Заксобрания Александр Бельский в своем Telegram-канале. Соответствующее решение комитета на сайте ГД пока не опубликовано. Представляет законопроект в Москве депутат Денис Четырбок.

«В заключении комитета обращено внимание на необходимость уточнить некоторые формулировки. Но, как посчитал комитет, эта работа может быть проведена в рамках поправок ко второму чтению»,— прокомментировал «Ъ-СПб» господин Четырбок.

В случае принятия документа в третьем чтении и подписания его президентом, петербургский парламент сможет внести соответствующие поправки в городской закон о КРТ, отметил «единоросс». Впрочем, вероятность, что изменить петербургский закон и приступить к его реализации удастся уже в этом году, невысока.

По словам Дениса Четырбока, все будет зависеть от скорости федерального законотворческого процесса.

«Работу над поправками мы вели с учетом мнений и пожеланий жителей города, поскольку вопрос комплексного развития территорий — один из наиболее острых»,— написал в своем Telegram-канале «единоросс». Впрочем, инициатива пока не нашла поддержки со стороны жителей попадающих под снос домов. Под постом Александра Бельского уже около сотни комментариев, схожих по своему содержанию. Горожане выступают за отмену КРТ и заявляют, что довольны «хрущевками». «Очень интересно, как вы, в ЗакСе, представляете себе переселение собственников — пожилых или совсем старых людей? Подозреваю, что вы об этом не думаете. Для этих людей выселение из родного жилья — трагедия. Из родного, любимого района ехать неизвестно куда? Отмените бесчеловечный закон!» — задаются вопросами жители.

«Я покупала квартиру в хрущевке несколько лет назад специально, потому что выбрала для себя и ребенка именно эту квартиру, именно этот дом, именно этот микрорайон. Меня все полностью устраивает — детсады, школы, поликлиники, магазины, географическое расположение, транспортная доступность, и в особенности — сочетание низкой этажности и большого количества зеленых зон. Я не хочу никуда переселяться!» — гласит еще один комментарий. Петербуржцы заявляют, что «в интересах жителей оставить им их дома» и отменить закон «полностью и навсегда».

В конце прошлого года Александр Беглов заявил, что начало реализации КРТ будет откладываться до тех пор, пока Госдума не услышит просьбы Петербурга.

Надежда Ярмула