Главные новости за 25 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Сотрудники правоохранительных органов провели миграционный рейд в частном секторе на территории квартала Краколье поселка Усть-Луга. Полицейские выявили около 50 мигрантов. Проверке подверглись свыше 250 человек. В отдел полиции из-за выявленных в документах нарушений забрали порядка 25 человек. Их привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного режима.

Правительство Санкт-Петербурга утвердило статус проекта ООО «Реом-ИТР» Виталия Горелкина в качестве масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Инвестор подал заявку на МаИП для строительства предприятия по выпуску испытательного климатического оборудования стоимостью 792,7 млн рублей в течение четырех лет на улице Коммуны в Красногвардейском районе города. Подробнее о проекте — в материале «Ъ-СПб».

С 25 февраля председателем комитета по печати Ленинградской области официально назначен Тимур Зайнуллин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко. Двумя неделями ранее господин Дрозденко подписал постановление об объединении комитета по печати и управления информационной политики. Уже тогда стало известно, что главой нового ведомства станет господин Зайнуллин.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внести корюшку в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. Инициативу парламентарий изложил в обращении на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой. По мнению господина Милонова, включение корюшки в перечень будет способствовать сохранению и защите блюда, продвижению отечественных нематериальных региональных брендов на международном уровне.

Киностудия «Ленфильм» передала вдове первого мэра Петербурга Анатолия Собчака Людмиле Нарусовой материалы к незавершенному фильму режиссера Семена Арановича. На камеру было записано множество интервью и бесед с бывшим главой города. Тем не менее, снять картину так и не удалось — режиссер тяжело заболел и вскоре скончался. Материалы незаконченного фильма удалось сохранить благодаря усилиям второго режиссера Тамары Агаджанян.

Полиция задержала 23-летнюю жительницу Москвы, подозреваемую в нанесении оскорбительных надписей на стенды фотовыставки на Большой Морской улице, посвященной СВО. Сначала девушку привлекли к административной ответственности за дискредитацию армии и оштрафовали на 50 тыс. рублей. Позднее суд отправил ее под арест по ч.2 ст.214 УК РФ (вандализм).

Конкурс «Метростроя Северной столицы» на благоустройство вестибюлей станций «Казаковская» и «Путиловская» выиграла петербургская компания «Возрождение», опередив четыре организации. Согласно техзаданию, строительные площадки на проспекте Маршала Жукова и улице Васи Алексеева нужно привести в порядок до 31 мая. Конкурс на 237 млн рублей пришлось проводить дважды, так как в первый раз его отменили после жалобы компании «Экоград».

У станции метро «Московская» появилась остановка с онлайн табло, благодаря которому можно отслеживать прибытие автобусов и троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту 25 февраля. Новый павильон также оснастили увеличенной крышей и двумя LED-экранами для показа рекламы.

Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора опровергли сведения об утечке гидравлического масла в акваторию Финского залива из самоподъемной платформы «Ваенга», сообщили в пресс-службе ведомства. О возможном нарушении природоохранного законодательства ранее рассказали местные жители. Для уточнения сведений Росприроднадзор направил запрос в адрес капитана морского порта «Усть-Луга».

Информационный портал «Мосты Петербурга» и мобильное приложение столкнулись с DDoS-атаками 25 февраля. При этом, как сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест», сервисы находятся в полной безопасности, специалисты ведут технические работы в целях улучшения их защиты. В связи с произошедшим доступ к порталу и приложению временно ограничили.

Депутаты Государственной думы в первом чтении проголосовали за поправки к федеральному закону о комплексном развитии территорий, разработанные членами Законодательного собрания Петербурга. В Москве инициативу представлял депутат от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок. За внесение изменений в закон проголосовал 391 депутат, против были пять человек, воздержался — 21. Ко второму чтению будут внесены поправки.

Более сотни человек проверили в ходе миграционного рейда по Сенному рынку, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 25 февраля. В итоге 22 иностранца, получившие российские паспорта, оказались в военкомате. В прошлый раз подобную крупную облаву устраивали в Колпинском и Московских районах Петербурга в конце января

Мировой судья судебного участка №56 добавила к сроку Рахматшоха Курбонова, утопившего в Мойке лазурный автобус с пассажирами, штраф в размере 106 тыс. рублей за фиктивную постановку мигрантов на учет. Дело слушалось в особом порядке. Суд установил, что Курбонов с апреля 2022 по май 2024 года подавал в отдел по вопросам миграции ложные сведения о прибытии и проживании у него в квартире иностранных граждан и таким образом за деньги прописал у себя 46 иностранцев.

Госстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию заводского цеха предприятия «Кожа», расположенного на пересечении 26-й и Кожевенной линий. Соответствующий документ появился на сайте ведомства. Разрешение действует до 21 февраля 2028 года. Инвестором выступает связаное с холдингом «Сэтл групп» ООО «Специализированный застройщик "Остров сити"». На месте цеха появится семиэтажное здание высотой 30,3 метра. Дом площадью 7,3 тыс. кв. м вместит 76 квартир.

В связи с капитальным ремонтом эскалатора вход в вестибюль станции метро «Горьковская» будут закрывать утром в рабочие дни. Это продлится до 24 апреля. Изменения в режиме работы станции вступят в силу с 26 февраля. Пассажиры не смогут спуститься в метро на «Горьковской» с 8:10 до 9:50. При этом с 17:00 до 19:00 вход будет ограничен. 22 марта вестибюль будет закрыт на вход и выход.

Власти Ленинградской области получат 36 млрд рублей софинансирования на реализацию национальных проектов на территории региона. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко на встрече с депутатским корпусом Законодательного собрания. Деньги выделены на 2025-2027 годы. В текущем году Ленобласть получит из федерального бюджета 10,7 млрд рублей, уточнил господин Дрозденко.

Комитет по охране памятников (КГИОП) Петербурга пытается добиться реставрации «Виллы Айнола» в Зеленогорске. Соответствующее исковое заявление направлено в Арбитражный суд. На сегодняшний день объект находится в собственности АО «Росразмещение». В 2019 году КГИОП утвердил охранное обязательство, в рамках которого собственник должен был отремонтировать и отреставрировать здание до конца октября 2024 года, однако в установленные сроки работы выполнены не были, пояснили в комитете.