Ленобласть получит 36 млрд рублей на нацпроекты в 2025-2027 годах

Власти Ленинградской области получат 36 млрд рублей софинансирования на реализацию национальных проектов на территории региона. Об этом 25 февраля сообщил губернатор Александр Дрозденко на встрече с депутатским корпусом Законодательного собрания. Деньги выделены на 2025-2027 годы. В текущем году Ленобласть получит из федерального бюджета 10,7 млрд рублей, уточнил господин Дрозденко.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти 47-го региона намерены привлечь 34 млрд рублей в ближайшие три года на реализацию основных направлений новых нацпроектов. При этом предполагается, что региональное софинансирование по данной программе составит в общей сложности более 50 млрд рублей.

Кирилл Бевзюк