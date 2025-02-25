Климатические камеры выходят на новый масштаб

Вчера правительство Санкт-Петербурга утвердило статус проекта ООО «Реом-ИТР» Виталия Горелкина в качестве масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Инвестор подал заявку на МаИП для строительства предприятия по выпуску испытательного климатического оборудования стоимостью 792,7 млн рублей в течение четырех лет на улице Коммуны в Красногвардейском районе города. Эксперты говорят, что механизм МаИП пока недостаточно раскрыт и доступен далеко не каждой промкомпании, но полезен для наукоемкого производства продукции с высокой добавочной стоимостью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок площадью 3,67 га на улице Коммуны, участок 1 (северо-западнее дома 87, литера А по улице Коммуны)

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Участок площадью 3,67 га на улице Коммуны, участок 1 (северо-западнее дома 87, литера А по улице Коммуны)

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Статус масштабного инвестиционного проекта (МаИП) предполагает получение инвестором участка целевым образом и по льготной арендной ставке: 1 рубль за квадратный метр. ООО «Реом-ИТР» подало заявку на выделение компании в рамках МаИП участка площадью 3,67 га на улице Коммуны, участок 1 (северо-западнее дома 87, лит. А, по улице Коммуны). Площадь застройки составит 11,2 тыс. кв. м, площадь производственного объекта — 13,4 тыс. кв. м. На создаваемом предприятии в 2029 году компания намерена запустить производство испытательных климатических камер мощностью 406 единиц в год, а к моменту полной реализации проекта в 2034 году достигнуть объема выпуска в денежном выражении на уровне 5,7 млрд рублей. На новом производстве планируется создать 87 рабочих мест.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Реом-ИТР» зарегистрировано в Петербурге с 28 февраля 2023 года. Единственным учредителем общества выступает Виталий Горелкин, собственник головной компании ООО «НПФ "Реом"». По информации НПФ, выручка в 2024 году составила 494,5 млн рублей. Действующая производственная база головной компании расположена на улице Новороссийской, 54. Там НПФ производит камеры тепла-холода, тепла-холода-влаги, термобарокамеры, термобаровлагокамеры, имитаторы космоса и пр. Существующее предприятие размещено на арендованной площадке размером 5,8 тыс. кв. м, на предприятии задействовано 94 сотрудника.

Член комитета по содействию инвестиционной деятельности Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты (СПб ТПП), генеральный директор инвестиционной группы «ПКР» Даниил Новицкий рассказал «Ъ-СПб», что МаИП как мера господдержки в настоящее время недостаточно раскрыты и не являются работающим инструментом в полной мере. «Главная проблема — наличие требования по предоставлению банковской гарантии в течение двух недель с момента подписания соглашения с правительством Санкт-Петербурга»,— объясняет эксперт. Банковская гарантия должна быть предоставлена инициатором проекта на сумму около 25% от объема инвестиций в проект на срок десять лет. Для банковской гарантии на такую сумму и срок требуются залоги и поручительства, фактически составляющие не менее 50% от объема инвестиций в проект. Стоимость банковской гарантии составляет 2–3% годовых.

«Заемщик в рамках меры поддержки получает в аренду только земельный участок, но ему требуются еще и собственные средства на изыскания, проектирование, а на строительство и приобретение оборудования — банковский кредит, а под него — снова залоги и поручительства»,— обращает внимание господин Новицкий.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова также не думает, что МаИП в состоянии кардинальным образом повлиять на динамику роста промышленного производства в регионе в абсолютных цифрах. «Тем не менее механизм, безусловно, важен для развития тех отраслей, которые в других субъектах федерации, на мой взгляд, не получают достаточного внимания. Дело в том, что МаИП — это не про масштаб, не про сотни тысяч рабочих мест, не про масштабируемое производство товаров массового потребления и так далее, это про дорогое и наукоемкое производство продукции с высокой добавочной стоимостью»,— рассуждает госпожа Владимирова.

Нет никакого смысла разворачивать на территории Санкт-Петербурга масштабируемое производство товаров широкого потребления, раскрывает мысль госпожа Владимирова. В большом городе очень дорогая аренда земли и очень высокая плотность застройки, а статус МаИП, хотя и предполагает предоставление льготной аренды, но только на время проектирования и строительства. Дальше платить за землю все-таки придется, причем расширить производственную площадку в пределах города будет сложно даже при желании, потому что есть Генплан, есть ограничения высотности, есть градостроительные нормы, есть ограничения, связанные с движением большегрузного транспорта, а также повышенные требования к экологичности производства, очистке стоков, шумовому загрязнению.

«Поэтому в таком городе, как Петербург, имеет смысл разворачивать только такое производство, которое требует, во-первых, большого количества высококвалифицированных кадров, во-вторых, нуждается в близости к научным центрам (они могут и производить испытания продукции, и сами быть потребителями части продукции), в-третьих, имеет рынок сбыта в этом же городе. Так что статус МаИП может и должен способствовать развитию производства продукции с высокой добавленной стоимостью»,— отмечает представитель IPM Consulting.

Робототехника, станки, электроника — это то, что возможно производить исключительно при наличии высокого научного потенциала у региона, и у Петербурга он есть, заключает госпожа Владимирова.

Проект «Реом-ИТР» станет третьим в городе со статусом МаИП. Первый был запущен НПК «Морсвязьавтоматика» в 2023 году. К 2028 году компания должна построить завод по выпуску лазерных станков. Второй МаИП — проект «СитиСтройАльянса», в рамках которого инвестор к 2028 году запустит в Петербурге завод по производству дверей и деревянных отделочных панелей, а к 2033 году достигнет мощности предприятия в 62 тыс. дверных блоков и 38 тыс. панелей в год (см. «Ъ-СПб» от 19.06.2024).

Александра Тен