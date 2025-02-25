Портал «Мосты Петербурга» и приложение подверглись DDoS-атакам

Информационный портал «Мосты Петербурга» и мобильное приложение столкнулись с DDoS-атакам. Об этом 25 февраля в Telegram-канале сообщил ГУП «Мостотрест».

К этому часу эти сервисы в полной безопасности, заверили на предприятии. Специалисты ведут технические работы в целях улучшения их защиты. В связи с этим доступ к порталу и приложению временно ограничен.

Ранее «Ъ» писал, что сбой в работе сайта правительства Петербурга объяснили импортозамещением.

Татьяна Титаева