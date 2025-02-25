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Госдума поддержала поправки петербургского ЗакСа для корректировки закона о КРТ

Депутаты Государственной думы в первом чтении проголосовали за поправки к федеральному закону о комплексном развитии территории, разработанные членами Законодательного собрания Петербурга. В Москве инициативу представлял депутат от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поправки в федеральный закон необходимы для решения проблем с проведением программы на региональном уровне. Предложения были разработаны в ходе работы Общественного штаба по КРТ.

За внесение изменений в закон проголосовал 391 депутат, против были пять человек, воздержался — 21. Ко второму чтению будут внесены поправки.

Подробнее о том, что предлагали изменить петербургские депутаты, — в материале «Ъ-СПб» «Закон о КРТ перечитают в Госдуме».

Татьяна Титаева

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