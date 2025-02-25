Росприродназдор опроверг утечку масла с платформы «Ваенга» в Ленобласти

Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора опровергли сведения об утечке гидравлического масла в акваторию Финского залива из самоподъемной платформы «Ваенга», сообщает пресс-служба ведомства 25 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самоподъемная платформа «Ваенга», где заподозрили утечку гидравлического масла

Фото: Пресс-служба СУ ГТ Морстрой Самоподъемная платформа «Ваенга», где заподозрили утечку гидравлического масла

Фото: Пресс-служба СУ ГТ Морстрой

О возможном нарушении природоохранного законодательства сообщили местные жители. Для уточнения сведений Росприроднадзор направил запрос в адрес капитана морского порта «Усть-Луга».

Согласно официальному ответу, «Ваенга» с 20 января находится на строительном объекте морского отгрузочного терминала «Ультрамар». Помощник капитана порта осмотрел причал, где была ранее пришвартована самоподъемная платформа. Следов масляных пятен на льду он не заметил. На самом судне проверили гидравлику и энергетические установки, утечки нет.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что специалисты Балтийского филиала Морспасслужбы заделали все пробоины на танкере Koala, наложив на них металлические листы. Ночью 9 февраля на судне, пришвартованном в порту «Усть-Луга», случился взрыв. В результате происшествия никто не пострадал.

Андрей Маркелов