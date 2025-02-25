Благоустройством вестибюлей «Казаковской» и «Путиловской» займется «Возрождение»

Конкурс «Метростроя Северной столицы» на благоустройство вестибюлей «Казаковской» и «Путиловской» выиграла петербургская компания «Возрождение», опередив четыре организации. Протокол был подписан 20 февраля.

Согласно техническому заданию, строительные площадке на проспекте Маршала Жукова и улице Васи Алексеева нужно привести в порядок до 31 мая. Известно, что конкурс на 237 млн рублей пришлось проводить дважды, так как в первый раз его отменили после жалобы компании «Экоград».

Одновременно были подведены итоги конкурса на благоустройство стройплощадки шахты №574 на Театральной площади. Петербургское ООО «Инжпроектконтракт» должно выполнить работы за 43,7 млн до 25 мая.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Главгосэкспертиза дала положительное заключение для компании «Метрострой Северной столицы» на проект инженерной подготовки территории к проходке метро до станции Красносельско-Калининской линии «Каретная».

Андрей Маркелов