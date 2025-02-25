Председателем комитета по печати Ленобласти официально стал Тимур Зайнуллин

С 25 февраля председателем комитета по печати Ленинградской области назначается Тимур Зайнуллин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщила пресс-служба местной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти

«Константин Визирякин перешел на должность заместителя председателя комитета»,— добавили в правительстве региона.

Напомним, двумя неделями ранее господин Дрозденко подписал постановление об объединении комитета по печати и управления информационной политики. Уже тогда стало известно, что главой нового ведомства станет господин Зайнуллин.

Тимур Зайнуллин будет отвечать, в частности, за поддержку местных СМИ, социальную рекламу, книгоиздание, а также за качество работы в системах «Инцидент» и ПОС. Ранее господин Зайнуллин работал в структурах МВД, с 2022 года был главой ЦУР Ленобласти.

Дарья Астанина