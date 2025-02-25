Более 20 мигрантов отправили в военкомат после рейда по Сенному рынку

Более сотни человек проверили в ходе миграционного рейда по Сенному рынку, сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 25 февраля. В итоге 22 иностранца, получившие российские паспорта, оказались в военкомате.

В прошлый раз крупную облаву устраивали в Колпинском и Московских районах Петербурга в конце января. В отделениях полиции оказались более сотни мигрантов, которые незаконно работали на стройках и овощебазах.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на территории квартала Краколье поселка Усть-Луга полицейские нашли около 50 приезжих. Половину из них отправили в участок из-за выявленных в документах нарушений.

Андрей Маркелов