Остановка с LED-экранами появилась у метро «Московская»

У станции метро «Московская» появилась остановка с онлайн табло, благодаря которому можно отслеживать прибытие автобусов и троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту 25 февраля. Новый павильон также оснастили увеличенной крышей и двумя LED-экранами для показа рекламы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба комитета по транспорту Фото: пресс-служба комитета по транспорту

Проект умных остановок развивается с 2020 года, первая появилась у станции метро «Гостиный двор». В 2024 году чиновники заявляли, что в будущем в городе появятся более сотни технологичных павильонов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что учения по спасению пассажиров прошли на недостроенной станции метро «Театральная».

Кирилл Бевзюк