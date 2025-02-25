Полиция нашла 50 мигрантов при проверке в частном секторе поселка Усть-Луга

Сотрудники правоохранительных органов провели миграционный рейд в частном секторе на территории квартала Краколье поселка Усть-Луга. Полицейские выявили около 50 мигрантов.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ, проверке подверглись свыше 250 человек. В отдел полиции из-за выявленных в документах нарушений забрали порядка 25 человек. Их привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного режима. Сведения о нарушителях внесли в реестр контролируемых лиц.

В то же время сотрудники Госавтоинспекции осуществляли контрольные мероприятия на дорогах. Ими были досмотрены свыше 100 транспортных средств. В ходе рейда правоохранители привлекли к административной ответственности нескольких водителей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция задержала 56 мигрантов в ходе рейда на севере Петербурга.

Татьяна Титаева