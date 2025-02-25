Москвичка подозревается в порче фотовыставки на тему СВО на Большой Морской улице
Полиция задержала 23-летнюю жительницу Москвы, подозреваемую в порче стендов фотовыставки на Большой Морской улице, посвященной специальной военной операции. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело.
Фото: Никита Рубцов
На плакатах с помощью черной краски были оставлены дискредитирующие надписи. По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, подозреваемую утром 24 февраля задержал наряд ДПС.
Фото: Никита Рубцов
В Петербурге возбудили уголовное дело по статье о вандализме. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что более 350 вагонов электричек отмыли от граффити на Октябрьской железной дороге.