Москвичка подозревается в порче фотовыставки на тему СВО на Большой Морской улице

Полиция задержала 23-летнюю жительницу Москвы, подозреваемую в порче стендов фотовыставки на Большой Морской улице, посвященной специальной военной операции. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело.

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На плакатах с помощью черной краски были оставлены дискредитирующие надписи. По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, подозреваемую утром 24 февраля задержал наряд ДПС.

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В Петербурге возбудили уголовное дело по статье о вандализме. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более 350 вагонов электричек отмыли от граффити на Октябрьской железной дороге.

Татьяна Титаева