Оставившую надписи на плакатах об СВО москвичку оштрафовали на 50 тыс. рублей

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга на 50 тыс. рублей оштрафовал жительницу Москвы Ариадну Литвинову за оставленные на плакатах фотовыставки «Вместе к Победе» надписи. Ее привлекли к административной ответственности за дискредитацию российской армии.

Москвичку задержали ранним утром накануне. С помощью черной краски она оставила на плакатах несколько оскорбительных фраз. Речь идет о фотовыставке на Большой Морской улице.

Злоумышленницу остановила полиция. Причем правоохранители возбудили в отношении москвички дело по статье «вандализм».

Татьяна Титаева