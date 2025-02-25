К тюремному сроку водителю упавшего в Мойку автобуса добавили штраф

Мировой судья судебного участка №56 добавила к сроку Рахматшоха Курбонова, утопившего в Мойке лазурный автобус с пассажирами, штраф в размере 106 тыс. рублей за фиктивную постановку мигрантов на учет. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 25 февраля. Дело слушалось в особом порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

По версии следствия, Курбонов с апреля 2022 года по май 2024 года подавал в территориальный отдел по вопросам миграции заведомо ложные сведения о прибытии и проживании у него в квартире на проспекте Металлистов иностранных граждан. Таким образом обвиняемый прописал у себя 46 иностранцев, взамен он просил денежное вознаграждение. Водитель автобуса признал свою вину.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Курбонова приговорили к шести годам колонии за ДТП, случившееся в мае 2024 года. Мужчина, находясь за рулем лазурного автобуса, превысил скорость и врезался в бордюр, после чего транспортное средство упало в реку с Поцелуева моста. Погибли семь пассажиров.

Подробнее об трагическом инциденте читайте в материале «Водителю подкатили приговор».

Андрей Маркелов