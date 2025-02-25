Петербургскую корюшку просят признать объектом нематериального наследия культуры

Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов предлагает внести корюшку в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. Инициативу парламентарий изложил в обращении на имя председателя Минкультуры РФ Ольги Любимовой, пишет RT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

Господин Милонов отметил, что Санкт-Петербург — ключевой элемент в истории отечественной культуры. Город на Неве внес огромный вклад в национальное наследие. Северная столица известна не только достижениями в архитектуре и литературе, но и в кулинарии.

«Учитывая особую роль жареной петербургской корюшки в жизни нашего города и даже всей России, это простое, но выдающееся блюдо достойно к занесению в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации… Прошу вас оценить целесообразность данной инициативы»,— указал депутат.

По мнению Виталия Милонова, включение корюшки в перечень будет способствовать сохранению и защите блюда, продвижению отечественных нематериальных региональных брендов на международном уровне.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что члены петербургского ЗакСа предлагают прописать в ПДД определение «электровелосипед» и запретить пользователям этого транспортного средства передвигаться на тротуарах.

Татьяна Титаева