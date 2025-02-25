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На месте цеха предприятия «Кожа» на Васильевском острове появится семиэтажный дом

Госстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию заводского цеха предприятия «Кожа», расположенного на пересечении 26-й и Кожевенной линий. Соответствующий документ появился на сайте ведомства. Разрешение действует до 21 февраля 2028 года.

Инвестором выступает связаное с холдингом «Сэтл групп» ООО «Специализированный застройщик "Остров сити"». На месте цеха появится семиэтажное здание высотой 30,3 метра. Дом площадью 7,3 тыс. кв. м.. вместит 76 квартир.

Архитектурно-градостроительный облик здания был разработан «Студией 44», генеральным проектировщиком выступает ООО «Скай вью». Отметим, что территорию под застройку выкупили в 2024 году.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в 2025 году в Петербурге может появиться завод по производству китайских двигателей Yuchai.

Андрей Маркелов

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